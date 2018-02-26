Рогозин рассказал о новой госпрограмме вооружений

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсант " сообщил о подписании президентом России Владимиром Путиным новой госпрограммы вооружений.

"Да, документ подписан президентом. Изначально ГПВ должна была быть принята в 2016 году, однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками, финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз. Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение", - заявил Д.Рогозин в ответ на вопрос издания, принята ли уже новая госпрограмма вооружения.