Экс-главу "Дальспецстроя" приговорили к 12 годам по делу о хищениях на космодроме "Восточный"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске вынес приговор по делу о хищениях более 5 млрд руб. при строительстве космодрома "Восточный".

Представитель суда сообщил "Интерфаксу", что экс-глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия Владимир Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Хризман приговорен к 12 годам заключения, Ашихмин - к семи.

"Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и Михаил Хризман (сын Хризмана - ИФ) также получили реальные сроки. Чудов - шесть лет колонии, Хризман - пять с половиной лет заключения", - сказал представитель суда.

Он также добавил, что по иску "Роскосмоса" с осужденных взыскано 5,16 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

Как сообщалось, процесс по делу о хищениях на "Восточном" начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме.

Хризман и Ашихмин обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный" в Амурской области с ущербом около 5,2 млрд руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Ю.Хризман, а также его сын Михаил Хризман и Виктор Чудов были обвинены в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2006-2009 годах они похитили около 106 млн руб., принадлежащих ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".

Все фигуранты находились под арестом.

Гособвинение требовало длительные сроки заключения для фигурантов дела о злоупотреблениях при строительстве космодрома "Восточный". Для бывшего главы "Дальспецстроя" Хризмана - 14 лет лишения свободы, для Ашихмина - семь лет заключения. Остальным фигурантам - по шесть лет лишения свободы.