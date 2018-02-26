Петербуржец арестован на 25 суток за надувного утенка на акции сторонников Навального

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд арестовал жителя Петербурга Артема Гончаренко за нарушение административного законодательства во время акции сторонников Алексея Навального в северной столице 28 января.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Гончаренко признан виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

Арестованный является активистом молодежного демократического движения "Весна". Он был задержан в Петербурге накануне.

"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", - сообщил "Интерфаксу" федеральный координатор движения "Весна" от Петербурга Богдан Литвин.