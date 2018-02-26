Минтруд РФ решил повысить пособие по безработице и упростить его получение

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, благодаря которому в России вырастет пособие по безработице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России дорабатывает проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части уточнения условий и сроков выплаты пособия по безработице)", - говорится в ответе Минтруда на запрос агентства.

Законопроект "позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице", которые устанавливаются ежегодно правительством РФ и упростить условия признания гражданина безработным. При этом документ коснется также условий назначения выплат и сроков выплат, добавили в министерстве.

"В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - добавили в пресс-службе.

Так в Минтруде прокомментировали заявления главы Счетной палаты России Татьяны Голиковой, которая раскритиковала размеры пособия по безработице в России и порядок его выплаты. Как заявила Голикова в интервью "Российской газете", минимальный размер пособия в России составляет всего 850 рублей, а максимальный - 4900 рублей. При этом даже самое большое пособие "не дотягивает" до половины МРОТ.

По мнению Голиковой, сложный порядок получения пособия и его небольшой размер приводят к тому, что регистрируемая безработица в стране значительно меньше реальной - регистрируется лишь каждый пятый безработный (0,8 млн из 4 млн человек).