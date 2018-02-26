Финский могильник I века неожиданно нашли в центре России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Финский могильник I века обнаружили археологи в центре города Гороховец во Владимирской области, сообщает пресс-служба Института археологии РАН (ИА РАН).

"Финские могильники в древнерусских городах - большая редкость. Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры", - сказал директор института, академик Николай Макаров, которого цитируют в пресс-службе учреждения.

Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник, раскопки в Гороховце ведутся уже четвертый год при поддержке Минкультуры РФ. Ученым удалось выяснить не только историю возникновения города, предположительно, в XII веке, но и пролить свет на значительно более ранний период.

В самом центре современного населенного пункта археологи обнаружили грунтовый могильник, где найдены детали древних костюмов, оружие и украшения. Предметы, по оценке специалистов, принадлежали финским племенам, которые жили на территории Волго-Окского междуречья в I-II вв.

"Находка этих захоронений стала полной неожиданностью для нас. На территории городов Северо-Восточной Руси финские могильники практически не известны. Конечно, совпадение местоположения могильника и позднейшего города, скорее всего, случайность, но ситуация заслуживает внимания", - цитируют в пресс-службе ИА РАН одного из руководителей раскопок, археолога Сергей Милованов.

Обнаружение могильника имеет большое значение для изучения истории этнографии региона, подчеркивается в релизе.