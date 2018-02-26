Сбежавший 25 лет назад из российской армии дезертир явился с повинной

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военные следователи через родственников уговорили явиться с повинной солдата, который сбежал со службы и прятался от наказания 25 лет, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета.

"К положительному результату привело общение следователя с родственниками военнослужащего войсковой части младшего сержанта Сергея Трофимова, скрывавшегося от органов предварительного следствия с 1992 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что после подробного разъяснения родственникам последствия явки с повинной, Трофимов добровольно прибыл в правоохранительные органы.

"Результатом работы в 2017 году стало снижение на 6,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы", - добавили в ГВСУ.

Статья 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.