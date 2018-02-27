Рабочий погиб при взрыве газового баллона в пермском селе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона произошел днем во вторник в селе Пожва Пермского края, есть погибший и пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в экстренных службах региона.

"Один человек погиб, трое получили травмы. Это произошло на месте, где раньше был завод. Сейчас там уже ничего не располагается, это заброшенное здание", - сказал собеседник.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси из-за разгерметизации газового баллона при проведении демонтажных работ в селе Пожва поступило в 15:55 местного времени.

Между тем ранее источник в службах технического надзора региона сообщил, что на машиностроительном заводе под Пермью произошел хлопок, погиб рабочий.

"Хлопок прогремел на машиностроительном заводе в городе Пожва в одном из цехов во время проведения работ. Травмы получили трое рабочих, еще один скончался", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что хлопок произошел в результате нарушения технологического процесса на производстве.

"Предварительно, причиной стали нарушения, допущенные рабочими в рамках производственного процесса", - сказал источник.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону агентству сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.