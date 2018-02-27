Путин расширил полномочия ФСО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) - отныне она наделена полномочиями по информационному противоборству, в том числе обнаружению, предупреждению и ликвидации хакерских атак на российские информационные ресурсы.

Согласно указу, опубликованному на сайте правовой информации во вторник, Положение о ФСО в части полномочий службы дополняется пунктом следующего содержания: "участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".

Кроме того, ФСО предоставляется право принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Еще одним нововведением является то, что ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны. Также ФСО получает полномочия по организации и осуществлению "в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ".