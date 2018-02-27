Следователи через 23 года раскрыли заказное убийство главы челябинского Копейска

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы раскрыли заказное убийство главы Копейска Челябинской области Сергея Вялова, совершенное более двадцати лет назад, сообщил руководитель регионального управления СКР Денис Чернятьев.

"По нашей версии, оно было совершено по найму, к исполнению привлекались жители другого региона. В настоящее время обвинение предъявлено заказчику убийства и двум исполнителям, еще один исполнитель объявлен в международный розыск", - сказал Чернятьев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, все подозреваемые задержаны, проверяется их причастность к другим убийствам в Челябинской области.

По данным местных СМИ, Вялов был убит в августе 1994 года рядом со своим домом, когда ночью возвращался с автомобильной стоянки. Он скончался от полученных ножевых ранений.