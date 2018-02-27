Глава Росатома сказал Путину о необходимости строительства сверхмощного ледокола

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Развитие атомного ледокольного флота РФ требует принятия в ближайшее время решения о строительстве ледокола нового поколения мощность 120 МВт, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что решение о строительстве ледокола "Лидер" должно быть принято на рубеже 2018-2019 годов. Лихачев подчеркнул, что мощность этого ледокола будет кратно превышать мощность трех уже строящихся на Балтийском заводе универсальных ледоколов. Мощность каждого составляет 60 МВт.

По словам главы "Росатома", "такой уникальный ледокол - в мире таких не существует на сегодняшний день - позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании НОВАТЭК".

Лихачев также добавил, что главная, ключевая задача нового ледокола - обеспечение движения в двухметровых льдах с коммерческой скоростью не менее 10-12 узлов в час.

Он заявил, что "нам необходимо обеспечить перевозку начиная с 2030 года не менее 70 млн тонн в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии". По словам главы госкорпорации, это требует добавления к уже строящимся универсальным ледоколам небольшой флотилии ледоколов средней мощности (чтобы закрыть западное направление поставок в Европу) и принятия решения о строительстве ледокола нового поколения.

Как сообщалось, в октябре 2017 года глава "Росатома" Лихачев заявил, что корпорация рассматривает возможность строительства ледокола "Лидер" в альянсе с компаниями, осваивающими Арктику.

"По ледоколу "Лидер" мы ждем правительственных решений в ближайшие месяцы. Связано оно будет с комплексным подходом государства в Арктике, с развитием арктических месторождений. Если грузопоток в восточном направлении Севморпути будет в ближайшей перспективе 40-65 млн тонн в год, то нам необходима круглогодичная навигация. Обеспечить ее только может атомный ледокол "Лидер" с новыми скоростными и техническими характеристиками. Строительство "Лидера" нужно рассматривать в контексте общей экономики глобального проекта развития российской Арктики", - сказал топ-менеджер.

По словам Лихачева, строительство "Лидера" может осуществляться по схеме ВОО (build own operate) в альянсе с крупными компаниями, осваивающими арктические месторождения. "Таким образом, можно выстроить всю экономику проекта", - подчеркнул он.

В настоящее время на "Балтийском заводе" ведется строительство трех ледоколов мощностью 60 МВт - "Арктика", "Урал" и "Сибирь". Их сдача намечена на июнь 2019 года, ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно.

Мощности ледокола "Лидер" может составить 120-130 МВт. Его длина превысит 200 м, ширина - порядка 50 м. Осадка корабля - 13 м. Ледокол сможет преодолевать лед толщиной более 4 м. Использование данных ледоколов позволит осуществлять ледовые проводки в Арктике в круглогодичном режиме.