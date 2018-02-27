Дочь Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета сената Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева (старшая дочь президента республики Нурсултана Назарбаева - ИФ) назвала недостаточным освещение в СМИ интеграционных процессов и предложила создать телевидение ЕАЭС.

Как следует из распространенного во вторник сообщения пресс-службы сената, такая инициатива была озвучена на встрече с руководством Евразийской экономической комиссии в Москве.

"В ходе рабочей поездки в Москву состоялись встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, членами коллегии (министрами) Евразийской экономической комиссии Тимуром Жаксылыковым и Маратом Кусаиновым. Обсудив актуальные вопросы евразийской интеграции, Назарбаева указала на недостаточное (их) освещение", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Москве Назарбаева также провела встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая со своей стороны предложила членам верхних палат парламентов двух стран активно включиться в проведение Форумов межрегионального сотрудничества, ежегодно проводимых под председательством президентов России и Казахстана.