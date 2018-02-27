В аэропорту "Шереметьево" предоставили проверяющим сотрудникам ФАС доступ к документации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) и "Москва Карго" предоставили сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России полный доступ к документации и информационным ресурсам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Шереметьево".

"Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия", - сообщил собеседник агентства.

В ФАС тем временем подтвердили, что "Шереметьево" в итоге предоставило доступ к документации в рамках выездной проверки по заявлению о признаках антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов. "Однако факта уже совершенного правонарушения это не отменяет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее во вторник ФАС России сообщила, что в аэропорту "Шереметьево" препятствуют проверке. "При проведении проверок в ООО "Москва Карго" отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников. Представитель АО "Международного аэропорта "Шереметьево" в ходе проверки аэропорта отключил компьютер. Обе компании подозреваются в воспрепятствовании проведению проверки контрольным органом", - отметили в службе.

"Представитель службы безопасности "Шереметьево" сообщил, что получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС", - заявил регулятор позднее. "В настоящее время составляются протоколы об административных правонарушениях по статье о воспрепятствовании законной деятельности сотрудников антимонопольного органа", - добавило ведомство.

ООО "Москва Карго" - "дочка" МАШ, управляет одноименным грузовым терминалом в "Шереметьево", построенным и введенным в эксплуатацию в прошлом году.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций оператора аэропорта принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% косвенно принадлежит Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Оставшимися пакетами акций МАШ владеют ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и ООО "ВЭБ Капитал".