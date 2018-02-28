"Алмаз-Антей" разработает истребители беспилотников

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разрабатывает новые способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), заявил генеральный конструктор - заместитель генерального директора концерна Павел Созинов.

"Что самолёт, что тяжелый беспилотник, в принципе, особой разницы нет. А вот множество легких беспилотников - это уже совсем другое дело. В подобных случаях, с одной стороны, необходимо разбираться с большим количеством воздушных объектов, а с другой - тратить дорогостоящие зенитные ракеты на уничтожение сравнительно дешёвых средств, коими являются мини- и микро- беспилотники. Делать этого, конечно, не хочется. Поэтому мы ищем новые способы, как воздействовать на малые летательные аппараты подобного рода", - сказал Созинов в интервью журналу "Воздушно-космический рубеж".

По его словам, оптимальным способом противодействия таким объектам "является применение истребителей-беспилотников с использованием в них в качестве оружия даже не мини-ракет и пушек, а обычных многозарядных дробовиков".

"На сегодняшний день мы опробовали подобное техническое решение для двух планеров. Достигнуты очень неплохие результаты и по поражению БЛА, и по устойчивости аппаратов, которые спроектированы под решение этой задачи. Не исключаю, что в ближайшей перспективе мы предложим военным подумать над войсковой эксплуатацией нашей разработки", - сказал генконструктор.

"Помимо этого, для нашей противовоздушной обороны есть еще одно решение: применение малых или сверх - малых ракет. Такие изделия существенно дешевле, чем, например, ракета, которая сегодня используется в ПЗРК "Игла", - сказал Созинов.

В отдельных случаях, отметил он, беспилотники можно нейтрализовать с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).