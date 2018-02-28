МГУ, ВШЭ и Новосибирский университет вошли в ТОП-100 рейтингов вузов QS

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Три российских университета вошли в топ-100 отраслевых рейтингов вузов компании QS, сообщает пресс-служба проекта 5-100.

Лидер российского высшего образования Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова попал в сотню сразу в четырех отраслевых рейтингах QS - "Естественные науки" (18 место), "Искусство и гуманитарные науки" (51 место), "Социальные науки и менеджмент" (60 место) и "Инженерные науки и технологии" (76 позиция).

Кроме того, в верхушку отраслевых рейтингов удалось попасть двум участникам проекта по повышению конкурентоспособности отечественных вузов 5-100: Новосибирскому государственному университету (НГУ) и Высшей школе экономики (ВШЭ). НГУ занял 63-ю позицию в отраслевом рейтинге "Естественные науки", а ВШЭ - 73-е место в рейтинге "Социальные науки и менеджмент".

Попасть в группу топ-150 различных отраслевых рейтингов QS удалось также: Московскому физико-техническому университету ("Естественные науки", 106 место), Санкт-Петербургскому государственному университету ("Естественные науки" - 139 место, "Искусство и гуманитарные науки" - 117-я позиция) и Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ ("Естественные науки", 146 позиция).

В пресс-службе топ-100 уточнили, что СПбГУ также занял 168 место в рейтинге "Социальные науки и менеджмент", а член программы 5-100 НГУ, помимо попадания в топ-100 по естественным наукам, занял 200-ю строчку в отраслевом рейтинге по инженерным наукам.

Проект 5-100 создан для финансирования лидирующих российских вузов из федерального бюджета. Вузы отбирает специальная комиссия, оценивая их потенциал и программы развития. В настоящий момент в проект входит 21 российский университет.