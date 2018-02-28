Главные новости
СпортМОК восстановил членство Олимпийского комитета РоссииВ РоссииВолодин прокомментировал скандал вокруг СлуцкогоВ РоссииСобчак облила Жириновского водой из стакана во время дебатов
В России

МГУ, ВШЭ и Новосибирский университет вошли в ТОП-100 рейтингов вузов QS

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Три российских университета вошли в топ-100 отраслевых рейтингов вузов компании QS, сообщает пресс-служба проекта 5-100.

Лидер российского высшего образования Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова попал в сотню сразу в четырех отраслевых рейтингах QS - "Естественные науки" (18 место), "Искусство и гуманитарные науки" (51 место), "Социальные науки и менеджмент" (60 место) и "Инженерные науки и технологии" (76 позиция).

Кроме того, в верхушку отраслевых рейтингов удалось попасть двум участникам проекта по повышению конкурентоспособности отечественных вузов 5-100: Новосибирскому государственному университету (НГУ) и Высшей школе экономики (ВШЭ). НГУ занял 63-ю позицию в отраслевом рейтинге "Естественные науки", а ВШЭ - 73-е место в рейтинге "Социальные науки и менеджмент".

Попасть в группу топ-150 различных отраслевых рейтингов QS удалось также: Московскому физико-техническому университету ("Естественные науки", 106 место), Санкт-Петербургскому государственному университету ("Естественные науки" - 139 место, "Искусство и гуманитарные науки" - 117-я позиция) и Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ ("Естественные науки", 146 позиция).

В пресс-службе топ-100 уточнили, что СПбГУ также занял 168 место в рейтинге "Социальные науки и менеджмент", а член программы 5-100 НГУ, помимо попадания в топ-100 по естественным наукам, занял 200-ю строчку в отраслевом рейтинге по инженерным наукам.

Проект 5-100 создан для финансирования лидирующих российских вузов из федерального бюджета. Вузы отбирает специальная комиссия, оценивая их потенциал и программы развития. В настоящий момент в проект входит 21 российский университет.

Теги: QS, МГУ, ВШЭ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Володин прокомментировал скандал вокруг СлуцкогоВолодин прокомментировал скандал вокруг Слуцкого
Спикер Госдумы заявил, что не знал о домогательствах и не видел комментариев депутата в соцсетяхПодробнее
Собчак облила Жириновского водой из стакана во время дебатовСобчак облила Жириновского водой из стакана во время дебатов
Это произошло во время словесной перепалки между лидером ЛДПР и Сергеем БабуринымПодробнее
Глава МВД признал отсутствие "кардинального перелома" в соблюдении законности полициейГлава МВД признал отсутствие "кардинального перелома" в соблюдении законности полицией
В то же время, по словам Колокольцева, у сотрудников МВД стала выше нетерпимость к противоправному поведениюПодробнее
Введение "закона Яровой" в части хранения трафика собрались отложить до октябряВведение "закона Яровой" в части хранения трафика собрались отложить до октября
Антитеррористические поправки, предусматривающие хранение данных операторами и интернет-компаниями, были подписаны Путиным летом 2016 годаПодробнее
В Кремле опровергли связь визита Патрушева в Таиланд с задержанием там Насти РыбкиВ Кремле опровергли связь визита Патрушева в Таиланд с задержанием там Насти Рыбки
Фигурирующую в расследовании Навального девушку депортируют за организацию секс-тренинга для туристовПодробнее
Адвокат фигуранта "кокаинового дела" заявил о провокации американских спецслужбАдвокат фигуранта "кокаинового дела" заявил о провокации американских спецслужб
По словам Жеребенкова, кокаин был подброшен аргентинской полицией при участии США для дискредитации посольстваПодробнее
Следователи проверят расходование средств на реставрацию СоловковСледователи проверят расходование средств на реставрацию Соловков
Советник президента РФ Владимир Толстой отметил, что ситуация не связана с резонансным "делом реставраторов"Подробнее
В отношении замглавы МВД по Красноярскому краю возбуждено дело о превышении полномочийВ отношении замглавы МВД по Красноярскому краю возбуждено дело о превышении полномочий
По версии следствия, он подписал акты приемки выполненных работ по строительству ИВС, который так и не был построенПодробнее
МВД сообщило о гибели стрелка из КазаниМВД сообщило о гибели стрелка из Казани
Причиной инцидента стал бытовой конфликтПодробнее
Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в КазаниСотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Казани
Нападавший забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прохожим из окнаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы9 фото
27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортМОК восстановил членство Олимпийского комитета РоссииВ РоссииВолодин прокомментировал скандал вокруг СлуцкогоВ РоссииСобчак облила Жириновского водой из стакана во время дебатовВ РоссииАдвокат фигуранта "кокаинового дела" заявил о провокации американских спецслужбВ РоссииГлава МВД признал отсутствие кардинального перелома в соблюдении законности полициейВ РоссииВ Кремле опровергли связь визита Патрушева в Таиланд с задержанием там Насти Рыбки

Мединский предложил передать все усадьбы без музеев в частное владение

Медведев передал призерам Олимпиады ключи от внедорожников BMW

Саакашвили назвал конфликт с Порошенко мировоззренческим

Аварийная Cessna заблокировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Казани

Биологи заподозрили галлюциногенные грибы в обмене рецептом синтеза психоделиков

Володин прокомментировал скандал вокруг Слуцкого

Володин прокомментировал скандал вокруг СлуцкогоСпикер Госдумы заявил, что не знал о домогательствах и не видел комментариев депутата в соцсетях Подробнее

Экс-глава избирательного штаба Трампа предстанет перед судом в сентябре

Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Таганроге

Предполагаемый виновник ДТП с девятью погибшими в Башкирии арестован

Картину Пикассо "Мушкетер и сидящая обнаженная" продали на торгах Christie's за 13,7 млн фунтов

Третьяк назвал решение МОК победой руководства ОКР и спортсменов

Крупнейший ритейлер спорттоваров в США перестал продавать винтовки после стрельбы в школе

Правительство РФ собралось повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

Правительство РФ собралось повысить стоимость акцизных марок на табак и алкогольКак отмечается на едином портале раскрытия информации, речь идет об импортной продукции Подробнее

Сбербанк подал в ФАС ходатайство для создания СП на базе "Яндекс.Маркета"

Хоккеистам российской олимпийской сборной вручат Ордена Дружбы

Жительница Магадана довела приемного ребенка до инвалидности ради соцвыплат

США не начнут строить стену между Мексикой и Калифорнией до утверждения всего проекта

Жириновский предложил установить ограничения при регистрации кандидатов в президенты

Российские туристы попали под лавину в горах Киргизии

Порошенко сообщил о договоренности вернуть двух украинцев-"заложников"

Американский военный самолет провел разведку вблизи Крыма

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru