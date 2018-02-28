Таможня объявила о пресечении ювелирной контрабанды на 1,2 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся контрабандой ювелирных украшений известных брендов на сумму свыше 1 млрд рублей, говорится в сообщении ФТС РФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"ФТС России была пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимающейся ввозом и реализацией ювелирных украшений известных марок, таких как Cartier, Graff, Damiani, Van Сleеf, Chopard. Список задержанных товаров включает 2 тыс. 318 ювелирных изделий, 10 часов иностранных брендов, 48 упаковок с камнями различных цветов, огранки и размера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "общая стоимость, по предварительным оценкам, составляет не менее 1,2 млрд рублей".

Преступная схема ввоза и реализации ювелирных изделий была раскрыта сотрудниками таможенных органов в ходе проверок в крупных торговых центрах Москвы, сообщили в пресс-службе.

"Нелегальным ввозом и реализацией ювелирных украшений из Италии, Израиля, Турции и Азербайджана в течение 6 лет занималась крупная транснациональная преступная группа. Эти лица ранее задерживались таможенными органами в аэропортах Москвы с незадекларированными ювелирными изделиями и камнями. За последние два года в отношении них возбуждено три уголовных дела", - говорится в сообщении.

По данным ФСТ, законность нахождения товаров на территории Евразийского экономического союза документально не подтверждена, изделия не были опломбированными бирками/ярлыками, на части из них отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм.

В ведомстве не уточнили, когда и при каких обстоятельствах задерживались члены этой "транснациональной преступной группы", сколько человек в нее входило и кто они, находятся ли они под стражей в настоящее время.