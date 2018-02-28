Путин вручил госнаграды российским олимпийцам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручает госнаграды российским спортсменам - победителям и призерам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Церемония награждения проходит в Кремле в среду.

Хоккеистам российской сборной - олимпийским чемпионам вручаются Ордена Дружбы. Этот же орден был вручен олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, серебряному призеру по фигурному катанию Евгении Медведевой, серебряным призерам по лыжным гонкам Александру Большунову и Денису Спицову.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручается бронзовому призеру игр по лыжным гонкам Юлии Белоруковой, серебряным призерам по фигурному катанию Екатерине Бобровой, Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, серебряным призерам по лыжным гонкам Андрею Ларькову и Алексею Червоткину, а также серебряному призеру по скелетону Никите Трегубову.

Бронзовые призеры по фристайлу Илья Буров и Сергей Ридзик, бронзовый призер по шорт-треку Семен Елистратов, бронзовые призеры по лыжным гонкам Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова были удостоены медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени.