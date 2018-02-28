Причиной взрыва в Таганроге назвали неосторожное обращение с боеприпасом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв в многоквартирном доме в Таганроге (Ростовская область), унесший жизнь человека, не имеет террористической или экстремистской составляющей, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Скорее всего, имело место неосторожное обращение с боеприпасом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил агентству, что взрыв не связан с газом.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв в одной из квартир жилого дома в Таганроге "был локальным, квартира, где он произошел, не получила практически никаких повреждений". Мужчина, находившийся в момент инцидента в квартире, от полученных травм скончался.

Эвакуированные ранее из 5-этажного 4-подъездного дома жители уже вернулись в свои квартиры.