Аэропорт Казани возобновил работу после инцидента с частной Cessna

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани возобновил работу после инцидента с частным самолетом Cessna, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в службах воздушной гавани.

"Аэропорт возобновил работу около 19:40. Аварийный самолет Cessna удалось отбуксировать с летного поля", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что инцидент привел к задержке в общей сложности 11 рейсов.

"Шесть самолетов были задержаны на вылет, еще пять не смогли приземлиться в Казани и ушли на запасные аэродромы, в основном в Самару и Уфу", - сказал источник.

Ранее источник "Интерфакса" в службах аэропорта сообщил, что у самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. Аварийный самолет занял взлетно-посадочную полосу и отбуксировать его какое-то время не удавалось.