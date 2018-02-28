Более 200 пациентов подмосковной психиатрической больницы эвакуированы из-за пожара

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате пожара, произошедшего в среду в психиатрической больнице в Ногинске, нет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В результате пожара в психиатрической больнице в Ногинске никто не пострадал. На момент возгорания, по предварительным данным, в корпусе находилось 207 человек, все они были оперативно эвакуированы в соседний корпус. Завтра пациенты будут возвращены в отделение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Отмечается, что причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов, слова которого приводятся в сообщении, причина задымления ликвидирована.

На месте происшествия, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, находится глава Ногинского района Игорь Красавин, добавили в пресс-службе.