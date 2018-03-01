Правительство подумает над увеличением штрафа за неправильное пересечение ж/д переезда

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - На заседании правительства РФ в четверг будет рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающий усиление административной ответственности за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей.

"Предлагается увеличить с одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Законопроект рассмотрен и одобрен 27 марта 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.