ЦИК не усмотрел предвыборной агитации в послании Путина

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не нарушает законодательство о выборах, признаков агитации не было, заявила в четверг глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Это не противоречит закону, это все в рамках закона", - сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Сама процедура предусмотрена законом, она абсолютно законна", - отметила глава ЦИК.

Отвечая на вопрос журналистов, были ли признаки агитации в выступлении президента, Памфилова отметила: "Я не услышала".

Зампред ЦИК Николай Булаев в свою очередь заявил: "Я не думаю, что это агитация, это анализ работы президента".

Выступление президента, по его мнению, "никогда не оставляет людей равнодушными, и кто-то может рассматривать его как агитацию". "Но я так не думаю", - отметил Булаев.

Следующие выборы президента России пройдут 18 марта.