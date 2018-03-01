Росздравнадзор сообщил об учащении случаев осложнений после "уколов красоты"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Росздравнадзор сообщил об участившихся в РФ случаях появления осложнений после оказания косметологических инъекций ненадлежащего качества.

"В последнее время специалисты, оказывающие хирургическую и терапевтическую медицинскую помощь, констатируют возросшее количество осложнений у пациентов после проведения косметических услуг ненадлежащего качества. Наиболее частыми осложнениями инъекционных косметологических процедур являются воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов", - сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

В связи с этим в ведомстве дали ряд рекомендаций любителям "уколов красоты". Так, Росздравнадзор рекомендует пациентам удостовериться в наличии у учреждения лицензии на оказание медицинских услуг по профилю косметология.

"Выполнение косметологических услуг допустимо только по адресу, указанному в лицензии. Косметологическая инъекционная терапия в бытовых условиях, на дому или в организациях, не имеющих соответствующей лицензии, является противозаконной деятельностью", - отмечается в сообщении пресс-службы. При этом врач-косметолог должен иметь профессиональную переподготовку по специальности "косметология", если ранее он получал образование в интернатуре или ординатуре по специальности "дерматовенерология".

Росздравнадзор рекомендует проверять наличие регистрационного удостоверения медицинских изделий, в том числе имплантируемых, а также лекарственных препаратов для выполнения инъекционных косметологических процедур, чтобы убедиться в их безопасности.

В пресс-службе отметили, что при возникновении осложнений во время или после получения косметологических процедур необходимо незамедлительно информировать Росздравнадзор и его территориальные органы.

В январе глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщал в интервью "Известиям", что лекарственные препараты, инъекции, а также всевозможные препараты на основе ботулотоксинов будут попадать под контрольную закупку ведомства. "Желая получить дополнительные доходы, некоторые организации начинают оказывать такие услуги без разрешения, а потом пациенты поступают к врачам с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают. Это аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны и др.", - сообщал Мурашко.

20 октября 2017 года следователи провели проверку по факту смерти женщины после посещения косметологической клиники в Москве, сообщала "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. "Во время проведения косметологической процедуры в одной из столичных клиник, 46-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу, где женщина умерла", - рассказала Иванова.