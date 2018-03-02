Советник президента РФ счел глупыми обвинения в адрес Пригожина о вмешательстве в выборы в США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Обвинения в адрес Агентства интернет-исследований и российского бизнесмена Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы и возможной причастности граждан РФ к взлому электронной почты Демпартии являются глупостью, заявил "Интерфаксу" советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.

"Мне кажется, речь о том, что именно наши граждане вмешиваются, звучит очень глупо, особенно учитывая объемы всей этой истории", - сказал Клименко.

По словам Клименко, речь идет "о трансграничной истории, когда наши граждане, находясь на нашей территории, высказали свое мнение, что кому-то нравится (Дональд - ИФ) Трамп, кому-то нравится (Хиллари - ИФ) Клинтон".

"Учитывая специфику социальных сетей, где информация распространяется неограниченно, можно трактовать историю таким образом, что Америка предлагает закрыть границы (интернета - ИФ)", - сказал советник главы государства.

Так он ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать обвинения, предъявленные Вашингтоном тринадцати россиянам в сговоре против США и мошенничестве, а также сообщение телеканала NBC, что спецпрокурор Роберт Мюллер планирует выдвинуть обвинения против граждан РФ в причастности ко взлому серверов Демократической партии в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Мюллер ранее уже предъявил тринадцати россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.