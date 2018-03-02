Попавшийся на взятке чиновник Минобороны РФ Нежигай арестован

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на арест начальника центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны России Андрея Нежигая, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Нежигая удовлетворено, он взят под стражу", - сказал собеседник агентства.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что в пятницу чиновнику оборонного ведомства предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере - более 15 млн рублей.

28 февраля источник сообщал агентству о задержании чиновника Минобороны России в Москве с поличным по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. "Задержанные - начальник ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России Андрей Нежигай и посредник, участвовавший в передаче взятки", - сказал он. По данным источника, чиновник Минобороны подозревается в том, что за 5 млн рублей пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях.

Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России, который в свое время возглавляла Евгения Васильева, осужденная по так называемому делу "Оборонсервиса". ФГКУ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения "работ и оказания услуг, направленных на обеспечение учета, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооруженных сил России".