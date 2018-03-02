ВС РФ разрешил взыскивать с застройщика деньги за замену стройматериалов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отменил определение апелляционной инстанции, которая отклонила требования дольщицы снизить стоимость квартиры в связи с изменением используемых материалов. Истица должна была доказать, что такая замена привела к ухудшению качества жилья, счел суд областного звена, но кассация его поправила: смысл закона таков, что это застройщик должен доказывать эквивалентность изменений.

Дольщица, которая столкнулась с тем, что перегородки в ее квартире-новостройке оказались не из кирпича, как того требовал договор, а из пазогребневых плит, после неудачных переговоров с застройщиком - ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской республики" - обратилась в суд с иском на общую сумму около 34 млн рублей. Большая часть требований приходилась на неустойку, их первая инстанция отклонила, но при этом решила, что цена объекта долевого строительства должна быть снижена на 91 тыс. рублей - до трех миллионов, и что дольщица должна также получить компенсацию морального вреда (1 тыс. рублей) и штраф (50% от взысканной суммы).

Основано это решение было на заключении эксперта. Довод застройщика о том, что замена материалов была допустимой, поскольку объект в целом соответствует требованиям проектной документации, суд отклонил на том основании, что условие о кирпиче было зафиксировано в договоре.

ВС Чувашской республики это решение отменил. По мнению его коллегии, дольщица должна была доказывать, что из-за замены материала качество ее квартиры ухудшилось, но не сделала этого.

Таким образом, правовая проблема, которую ВС РФ должен был рассмотреть, разбирая этот спор, заключалась в распределении бремени доказывания. И кассационная инстанция разрешила ее в пользу дольщицы. "По смыслу [норм закона о долевом строительстве] при установлении факта отступления застройщика от условий договора именно на ответчика возлагается обязанность доказывания того обстоятельства, что замена строительных материалов произведена на эквивалентные по качеству", - говорится в определении ВС РФ, опубликованном в пятницу.

В итоге определение ВС Чувашской республики было отменено, дело возвращено в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение.