Рогозин сообщил о планах модернизации ракеты-носителя "Ангара"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Принято решение об открытии работ по модернизации ракеты-носителя "Ангара - А5", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам посещения филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" ПО "Полет".

"Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации "Ангары", облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги", - сообщил он.

Рогозин добавил, что необходимо также открыть работы по метановому двигателю, по кислородно-водородному двигателю, использовать конструкторские решения, которые позволяют рассматривать кислородно-водородную ступень в качестве третьей ступени, что в свою очередь повысит грузоподъемность "Ангары" в тяжелом классе до 37 тонн.

Что касается самой ракеты-носителя, то, по его словам, во-первых, должны быть подготовлены расчеты по борьбе с издержками производства, что позволит удешевить ее создание. Во-вторых, речь также идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики.

По оценке вице-премьера, времени достаточно, чтобы доработать для стартового комплекса "Ангары" на "Восточном" проектную и рабочую документацию самого стартового стола под модернизируемую "тяжелую" ракету. "Он должен быть универсальным для всех типов "Ангары", - уточнил Рогозин.