Четверо детей погибли в пожаре во Владимирской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Александровском районе Владимирской области в ночь на субботу, по предварительным данным, погибли четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Старшему из погибших детей было шесть лет, младшему - три года.

"Спастись на пожаре удалось двоим взрослым - мужчине и женщине, а также девочке 2010 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба главного управления МСЧ по региону, сообщение о возгорании частного дома по улице Возрождения в городе Струнино поступило пожарным в 0:43 утра 3 марта. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 3:20 утра.