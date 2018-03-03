Роскосмос договорился с китайской стороной о создании Центра данных по лунным проектам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам, сообщает сайт госкорпорации.

"Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны", - говорится в сообщении Роскосмоса в субботу.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа, сообщили в Роскосмосе.

Кроме того, Роскосмос и КНКА выразили готовность при необходимости привлекать к работам научные и промышленные организации и компании России и Китайской Народной Республики (КНР), отметили в пресс-службе корпорации.