Один человек погиб в аварии под Казанью

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Казани выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого один человек погиб и ещё трое пострадали, в том числе, предположительно, начальник казанского "Метрополитена" Асфан Галявов.

В МВД Татарстана "Интерфаксу" сообщили, что ДТП произошло около 19:00 на участке Усады - Песчаные Ковали автодороги Казань - поселок Боровое Матюшино под столицей республики.

"По предварительным данным, столкнулись "Лада Приора" и "Ауди", отечественная легковушка выскочила на встречную полосу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии погиб водитель "Лады", три человека пострадали в иномарке.

На месте работают сотрудники Государственной инспрекции безопасности дорожного движения.