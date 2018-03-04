Житель Челябинска умер в отделе полиции

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"В вечернее время 2 марта в отделе полиции Тракторозаводского района областного центра обнаружено тело 54-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина был доставлен в отдел полиции 1 марта после бытовой ссоры в семье для составления административного протокола. После дачи объяснений он был отпущен. На следующий день он вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки. У мужчины произошел приступ эпилепсии.

В СКР отмечают, что при осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.