Председатель Московской городской думы принес извинения Ксении Собчак

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за то, что якобы его помощник в воскресенье облил ее водой и толкнул.

"Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", - написал Шапошников в фейсбуке.

Он также добавил, что "молодой человек, совершивший это - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником".

Как сообщалось, сразу после инцидента появилась информация, что обливший водой Собчак является помощником председателя Мосгордумы А.Шапошникова. Его пресс-секретарь Полина Орехова опровергла эти данные.

"Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, мы также ждем результатов. Этот молодой человек не является помощником председателя Мосгордумы", - сказала она "Интерфаксу".

Ранее в пресс-службе кандидата сообщили, что мужчина толкнул Ксению Собчак в центре Москвы. Это произошло "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала", - говорилось в сообщении. Нападавший сопровождал свои действия криком: "Это за Жириновского!"