Госдума пригласила на выборы более 300 иностранных наблюдателей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента РФ еще 75 представителям из-за рубежа.

"Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи", - сообщается в понедельник на сайте Госдумы. Ранее спикер направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран, напомнили в Госдуме. Таким образом, общее число приглашенных Госдумой иностранных наблюдателей превысило 300 человек.

Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.