В Перми задержали группу из 14 наркодилеров

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Пермском крае задержали 14 человек, подозреваемых в наркоторговле на территории региона, говорится в сообщении на сайте Главного управления МВД по региону.

Уголовные дела расследуются по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотиков).

По версии следствия, в июле 2016 года неустановленный до настоящего времени организатор сообщества создал интернет-магазин, где наркопотребители покупали запрещенные вещества за криптовалюту. Подбором наркокурьеров занимался житель Новосибирска.

В частности, он нанял двух пермяков оптовыми курьерами и кладовщиками. Они привозили крупные партии наркотиков из Москвы, фасовали их на мелкие партии, а позже раскладывали по тайникам.

"С лета 2017 года по февраль 2018 года оперативниками было задокументировано более 80 эпизодов противоправной деятельности, задержано 14 фигурантов по делу. Во время обысков по месту жительства дилеров и из тайников было изъято 4,5 килограмма синтетических наркотиков", - отмечается в сообщении.