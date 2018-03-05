Правительство поручило Минтрансу подумать над созданием региональных авиакомпаний

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Минтрансу подумать над созданием в федеральных округах авиакомпаний, выполняющих региональные и местные авиаперевозки в пределах соответствующего региона. Поручение дано по итогам российского инвестиционного форума "Сочи-2018", говорится на сайте правительства.

О результатах выполнения поручения Минтранс должен доложить до 16 марта 2018 года.

Кроме того, правительство сообщило, что утвердило постановление, согласно которому программы субсидирования внутренних авиаперевозок из европейской части страны на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь объединены в новую единую программу. До этого каждая из них была утверждена отдельным постановлением.

"Цель принятых решений - повышение эффективности целевого расходования бюджетных средств, предусмотренных для поддержки авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки по специальному тарифу", - говорится на сайте кабмина.