Путин предложил обновить в России транспортный парк

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с бизнесом подготовить предложения по обновлению автотранспортного парка страны, повышению его экологичности.

"Вместе с обновлением дорожной сети нам необходимо делать более современным и экологичным транспортный парк. При этом важно не создать чрезмерную, необоснованную нагрузку на наши компании. Предложить такую систему стимулов, которая сделает обновлением парка транспортных средств максимально эффективной", - сказал Путин, выступая на съезде Союза транспортников России.

Президент подчеркнул, что "процесс обновления должен быть естественным, гибким и выгодным".

Российский лидер также выступил за прямую финансовую ответственность подрядчиков, занимающихся дорожным строительством, за качество выполняемых работ.

"Необходимо шире использовать контракты жизненного цикла, когда подрядчик несет прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы", - сказал Путин.

Он напомнил о своем выступлении с посланием Федеральному Собранию, в котором говорилось о том, что в ближайшие 6 лет "мы практически удвоим расходы на автодороги страны, направим на эти проекты более 11 трлн рублей".

Президент подчеркнул, что речь идет о приведении в порядок, прежде всего, региональных и местных трасс. "Это самая сложная задача, потому что мы в значительной степени привели в порядок федеральные трассы, но по объему региональных и местных - на порядок больше", - сказал он.