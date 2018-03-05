Суд в Коми оштрафовал браконьера за селфи с убитыми медведями

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суд признал жителя Удорского района Коми виновным в незаконной охоте, во время которой он застрелил медведицу с медвежонком и выложил фотографию с их головами в соцсеть.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Удорского района, ущерб в размере 240 тыс. рублей, причиненный преступлением, обвиняемый возместил в полном объеме.

"С учетом данных о личности виновного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, суд прекратил в отношении него уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - отметил собеседник агентства.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года житель поселка Усогорска Удорского района Коми убил медведицу с медвежонком на территории Междуреченского лесничества, не имея соответствующего разрешения. На своей странице в соцсети он разместил фотографии, на которых позировал с головами убитых зверей.

Эти снимки послужили основанием для проведения прокурорской проверки. В отношении 32-летнего сельчанина возбудили уголовное дело по статье "незаконная охота с причинением крупного ущерба".