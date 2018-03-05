Поставщика РКЦ "Прогресс" заподозрили в махинациях при ввозе оборудования

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения ООО "Самарская торговая компания-Экспорт 2002" ("СТК-Экс 2002", Самара) от уплаты таможенной пошлины на сумму 14,9 млн рублей при ввозе оборудования для самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс"). Об этом сообщает пресс-служба таможни в понедельник.

Оперативные мероприятия проводились таможенниками совместно с региональным Управлением ФСБ России.

По версии следствия, ранее "СТК-Экс 2002" ввез через таможню единую производственную линию, предназначавшуюся для РКЦ "Прогресс", под видом отдельных частей с применением к ним нулевой ставки ввозной таможенной пошлины. "Для этих целей было произведено дробление товара на мелкие партии, которые были впоследствии завезены на таможенную территорию через разные пункты пропуска, и оформлены в разных таможенных органах РФ", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "СТК-Экс 2002" зарегистрировано в 2002 году, признано банкротом в июне 2017 года. Единственный актив предприятия - дебиторская задолженность в размере 42,6 млн рублей, эту сумму ему должно ООО "Союзобщемашимпорт", говорилось в сообщении конкурсного управляющего.

Ранее сообщалось, что "Союзобщемашимпорт" фигурирует в уголовном деле генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ), возбужденном 13 февраля 2018 года. 16 февраля Кирилин был отстранен судом от должности на период предварительного следствия.

По версии следствия, Кирилин в целях получения выгод и преимуществ для "Союзобщемашимпорта" инициировал заключение с этим обществом в 2012 году договора на поставку гидравлического вытяжного пресса фирмы Schuler по завышенной стоимости в более чем в 2 млн евро.

Следствие полагает, что "Союзобщемашимпорт" был аффилирован с лицами из окружения руководителя РКЦ "Прогресс", при этом закупка проводилась с многочисленными нарушениями.

Сам Кирилин заявил суду, что "сделка была заключена по согласованию с Роскосмосом и на сумму, согласованную с Роскосмосом".

Временно исполняющим обязанности гендиректора РКЦ "Прогресс" Роскосмос назначил Равиля Ахметова, с 2014 года занимавшего должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора предприятия.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз" и одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

По данным "СПАРК-Интерфакс", РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.