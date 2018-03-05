Минсельхоз предложил закупочные цены на зерно для интервенций будущего сельхозгода

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложил минимальные закупочные цены на зерно, при достижении которых в будущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг) должны проводиться закупочные интервенции. Они ниже цен, установленных на текущий сельхозгод.

Как следует из проекта приказа ведомства, размещенного на едином портале раскрытия информации, минимальную цену на пшеницу 1-го класса предлагается установить на уровне 10,9 тыс. рублей за тонну (в этом сельхозгоду - 12,5 тыс. рублей), на пшеницу 2-го класса - 9,9 тыс. рублей (11,5 тыс. рублей).

Для пшеницы 3-го класса предусмотрена цена в 8,9 тыс. рублей (10,3 тыс. рублей), пшеницы 4-го класса - 7,6 тыс. рублей (9 тыс. рублей), 5-го класса - 6,4 тыс. рублей (7,6 тыс. рублей).

Минимальную цену на рожь предлагается установить на уровне 5,9 тыс. рублей за тонну (7,4 тыс. рублей), на ячмень - 6,5 тыс. рублей (7,6 тыс. рублей), на кукурузу - 7,1 тыс. рублей (7,9 тыс. рублей).

Все цены указаны с учетом НДС.

Между тем, несмотря на значительное снижение цен на зерно в этом году, закупочные интервенции как механизм регулирования зернового рынка не проводились. Минсельхоз считает, что в настоящее время более эффективным механизмом поддержания цен является субсидирование его перевозок из отдаленных от портов регионов.