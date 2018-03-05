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В Кировской области провели языческий обряд погребения на костре

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Язычники исполнили последнюю волю своего соратника и сожгли его тело на погребальном костре в Шабалинском районе Кировской области, сообщил представитель общины язычников на своей странице в "ВКонтакте".

"Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушёл огненной тропой в чертог Ярилы, и присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом", - написал Добровольский.

В подтверждение своих слов представитель общины опубликовал фотографии, на которых виден горящий с гробом деревянный помост, сложенный колодцем.

В ответ на удивленные комментарии пользователей, Добровольский подробно описал сам процесс, уточнив, что "на краду (жертвенный погребальный костер - ИФ) пошло четыре кубометра сухих хвойных дров и ещё два куба сухих колотых берёзовых дров".

"Горела крада с 11 утра до 20 вечера. Весь оставшийся прах родственники собрали в цинковый ящик, собираются развеять его над Черным морем", - отметил Добровольский.

Добровольский выложил фотографии завещания, которые подтверждают, что подобный обряд был последней волей покойного.

Он предложил сторонникам своих взглядов также оформить завещание "огненного погребения". "Самое главное и основное в завещании - это указание на способ погребения в соответствии с обычаем: согласно древнерусскому обычаю, сжечь тело на погребальном костре. Оформить завещание "огненного погребения" может любой дееспособный гражданин при предъявлении паспорта в любой нотариальной конторе всего за 15 минут. Стоимость госпошлины по тарифу всего 100 рублей ", - отмечает Добровольский.

Теги: Кировская область
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