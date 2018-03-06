Один человек погиб в результате взрыв гранаты в жилом доме в Улан-Удэ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Бурятии возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты в жилом доме в Улан-Удэ, в результате которого погиб один человек, еще один получил травмы, сообщает во вторник управление СКР по региону.

По версии следствия, около 4:00 по местному времени во вторник в квартире одного из многоквартирных малоэтажных домов по улице Чертенкова в Улан-Удэ произошел взрыв.

На месте происшествия было обнаружено тело 38-летнего мужчины с осколочными ранениями туловища. Также от взрыва пострадал еще один 43-летний мужчина, которого отвезли в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

По данным следствия, в квартире, где произошел взрыв, проживала женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости к застолью пришли два знакомых местных жителя. Женщина вышла к ним в прихожую и увидела в руках у одного из приятелей гранату. Она успела отойти в зал, и в этот момент раздался взрыв.

Кроме мужчин, никто в квартире не пострадал. В ходе осмотра на месте происшествия следователями обнаружены осколки ручной противопехотной гранаты Ф-1.