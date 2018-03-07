Адвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговор

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего начальника ФГУП "Дальспецстрой" Юрия Хризмана, его сына Михаила, экс-бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина, а также бывшего председателя Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова, осужденных к длительным срокам заключения за растрату при строительстве космодрома "Восточный", подали апелляцию в Верховный суд РФ.

"Апелляция подана сегодня. Приговор мы получили на руки только вчера", - сказал в среду "Интерфаксу" адвокат Чудова Иван Кабанов.

По его словам, адвокаты остальных фигурантов дела также обжаловали приговор.

Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор по делу о крупных хищениях при строительстве космодрома "Восточный".

Экс-глава "Дальспецстроя" Юрйи Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия Владимир Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Юрий Хризман приговорен к 12 годам заключения, Ашихмин - к семи. Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и Михаил Хризман (сын Юрия Хризмана - ИФ) также получили реальные сроки. Чудов - шесть лет колонии, Хризман - пять с половиной лет заключения.

Суд также удовлетворил иск "Роскосмоса" о взыскании с осужденных почти 5,17 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба.