Петербург в 2022 году примет чемпионат Euroskills

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европейский чемпионат по профессиональному мастерству в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге, заявил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

"Примерно двадцать минут назад в Будапеште генеральная ассамблея Euroskills приняла решение, что европейский чемпионат 2022 года пройдет в России в городе Санкт-Петербург", - заявил Песков на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

Он рассказал, что заявка была подана при участии Ленинградской и Новгородской области.

"Три эти региона в 2022 году станут столицей Европейского чемпионата профессионального мастерства", - отметил Песков.

Euroskills - международный конкурс по профессионально-технической подготовке, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации.