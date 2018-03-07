РФ ограничила ввоз продукции из Абхазии в багаже и ручной клади из-за клопов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 12 марта вводит временные ограничения на ввоз в Россию подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из республики Абхазия.

Решение было принято в связи с тем, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажиров из Абхазии был выявлен коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halya Stal.), который является карантинным объектом в РФ, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ограничения вводятся во избежание заноса и распространения по территории России этого насекомого.

Коричнево-мраморный клоп является полифагом, в южных регионах РФ может давать несколько поколений в год и быстро занимать свой потенциальный ареал. По предварительным подсчетам, экономический ущерб от вредителя, в случае его акклиматизации и распространения в России, может составлять более 2 млрд рублей в год, отметила служба.

Родиной клопа являются США. Он распространен в странах ЮВА, Европы, в Турции, Грузии, Абхазии. Особую опасность он представляет в связи с исключительной многоядностью - всего зарегистрировано около 100 видов повреждаемых растений. Наибольший ущерб причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить перцу, томатам, огурцам, фасоли, сое, кукурузе.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что коричнево-мраморный клоп был обнаружен в партии мандаринов, поступивших из Абхазии.