Концертный директор DJ Грува арестован за убийство тещи

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Концертный директор DJ Грува Денис Калинин арестован в среду по обвинению в убийстве своей тещи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"По ходатайству следователя в отношении Калинина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 мая", - сказала представитель суда.

Как сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, утром 6 марта в квартире в Старосадскомпереулке в Москве между Калининым и его тещей возник конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина избил 77-летнюю женщину и затем задушил ее. В ходе допроса задержанный признал вину.

34-летний Калинин обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет заключения.