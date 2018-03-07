В Крыму задержали убийцу семьи из трех человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Житель Керчи задержан в среду по подозрению в убийстве пропавшей две недели назад семьи из трех человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в Керчи, в районе завода "Залив", в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолаз-спасатель обнаружил автомобиль марки "Шевроле Ланос", в котором находились тела пропавших", - говорится в пресс-релизе.

Семья Ларьковых - 34-летний Константин, его 32-летняя супруга Инна и 4-летняя дочь Арина - выехали на машине из Феодосии 23 февраля 2018 года, с тех пор о них ничего не было известно. Возбуждено уголовное дело по п."а, в" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).