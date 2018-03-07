Экс-сенатору Дереву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Задержанному бывшему сенатору Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики, бизнесмену Вячеславу Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Дерева меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно поступившим материалам, Дереву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что ходатайство следствия будет рассмотрено в среду.

О задержании Дерева "Интерфаксу" ранее в среду сообщил информированный источник. По его словам, речь идет об уголовном деле, связанном с необоснованным возвратом НДС подконтрольной предпринимателю фирме.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года, он являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.