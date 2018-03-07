Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Путина

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что рейтинг Владимира Путина, как кандидата в президенты, с начала избирательной кампании колеблется в пределах 60-65 %.

"Всероссийский опрос ВЦИОМ за 2-4 марта фиксирует стабильность политических предпочтений граждан. Что касается жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то среди них уровень поддержки Владимира Путина как кандидата в президенты на протяжении последних трех месяцев колеблется в коридоре 60-65%. За это время фиксировались как всплески (до 68%), так и падения (до 57%), но это именно всплески, а коридор значений более узок. Актуальный уровень поддержки составляет около 63%", - заявил Федоров в среду журналистам.

По его словам, в крупных городах Путина поддерживают больше, чем в двух столицах, в средних и малых городах – еще больше, среди селян – значимо больше. "Эти тенденции сохраняются на протяжении длительного времени. Но даже в столицах электорат Путина стабильно превышает 60% и ближе к двум третям от общего числа опрошенных", - сказал глава ВЦИОМ.

Таким образом, Федоров опроверг появившиеся ранее в газете "Ведомости" утверждения о том, что рейтинг Путина резко упал в крупных городах России. Со ссылкой на данные ВЦИОМ газета написала, что в Москве и Санкт- Петербурге уровень поддержки кандидата уменьшился более чем на 12 процентных пунктов - с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля.