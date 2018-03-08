В Самаре пропали две школьницы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Полиция в Самаре ведет поиски двух школьниц, не вернувшихся в среду домой после занятий, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

7 марта в 16:00 из школы в Октябрьском районе Самары ушли и пропали две девочки 2004 года рождения, Диана Семенникова и Маргарита Серебрякова, на вид им по 13 лет, говорится в сообщении.

Полицейские сейчас обследуют крупные торговые центры, компьютерные клубы и развлекательные заведения в областном центре. Также правоохранители опрашивают друзей, одноклассников и родственников пропавших школьниц.

Пресс-служба просит всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УМВД по Самаре.