Авария произошла на скважине "дочки" "Роснефти" на Ямале

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Газоводопроявление с открытым фонтанированием произошло на разведочной скважине ООО "Кынско-Часельское нефтегаз" (структура "Роснефти" ) в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"9 марта в 08:00 МСК в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине N221 ("РН-Газ" - ООО "Кынско-Часельское нефтегаз") Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до 2 метров) без возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, последствий для потребителей и рисков загрязнения окружающей среды также нет. Скважина обесточена, а персонал эвакуирован на безопасное расстояние.

По данным в сообщении, температура воздуха в районе инцидента составляет минус 21 градус.

ООО "РН-Газ" - бывшая НГК "Итера", "дочка" "Роснефти".

ООО "Кынско-Часельское нефтегаз" владеет лицензией на Восточно-Толькинский, Кыпакынский, Кынско-Часельский и Ютырмальский углеводородные участки.