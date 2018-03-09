Спасатели сняли 40 рыбаков с оторвавшихся льдин в Финском заливе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС за сутки спасли сорок рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега на льдинах в Финском заливе, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"В результате образования трещин в ледовом поле вблизи Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также Крондштадтского района города Санкт-Петербурга оказались отрезанными от берега 40 человек", - говорится в сообщении ведомства.

На помощь попавшим в ледовый плен любителям подледного лова были оперативно направлены спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Поисково-спасательной службы Петербурга, а также сотрудниками отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области.

"Эвакуация рыбаков проводилась с применением девяти судов на воздушной подушке "Хивус-10". Все рыбаки были доставлены на берег, - отмечает МЧС.- Спасенным медицинская помощь не потребовалась".

Всего в спасении рыбаков были задействованы 30 человек и 12 единиц техники.